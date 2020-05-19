شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يوقع رسمياً على قرار تنفيذي لتخفيف قيود كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رسميا قرار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الاقتصاد في الولايات الخمسين.

Advertisements وقال ترامب إنه مصمم على مساعدة الشركات على التعافي من الآثار الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الوزراء خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأن القرار "يمنحك قوة هائلة لإلغاء القيود". وقال ترامب قبل التوقيع على الأمر التنفيذي إن الأمر يتعلق بتوجيه الوكالات الفيدرالية لاستخدام أي سلطة وكلها للتنازل عن القيود غير الضرورية التي تعوق الانتعاش الاقتصادي وتعليقها وإزالتها.

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