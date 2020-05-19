السعودية تلغي عقوبة الجلد التعزيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا مبنيًا على قرار المحكمة العليا، يقضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا.

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وتضمن التعميم تبيلغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا والذي تضمن أن ”على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية- الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن“.

والشهر الماضي، قررت الهيئة العامة في المحكمة العليا السعودية، بناءً على أمر ملكي، إلغاء أحكام الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.