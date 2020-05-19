اعتصام أمام مبنى شركة الكهرباء في منطقة البحصاص

نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى شركة الكهرباء في منطقة البحصاص بطرابلس وسط انتشار عناصر الجيش اللبناني في المكان، وردد المحتجون هتافات ضد الفساد بقطاع الكهرباء مطالبين القضاء بالتحقيق مع كل الذين تولوا المسؤولية في هذا القطاع الذي كلف الخرينة اللبنانية مليارات الدولارات نتيجة الفساد والهدر فيه، مطالبين بتوقيف كل الفاسدين.
وأكد المحتجون رفضهم للتقنين الكهربائي القاسي الذي يطبق في طرابلس، سيما وأننا في شهر رمضان مما يؤثر بشكل كبير على الناس. وشددوا على أن اعتصاماتهم ستستمر حتى يعدل التقنين الكهربائي ويقوم القضاء بعمله بتوقيف الفاسدين.
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