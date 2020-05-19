الحركة البيئية ردا على وزارة الطاقة: سنضع معطياتنا بتصرف النائب العام البيئي

ردت ​الحركة البيئية اللبنانية​ بالصور والوثائق على بعض ما ورد في بيان ​وزارة الطاقة والمياه​ الصادر اليوم، حيث أن وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني في ٢٤ آب ٢٠١٩ ان مشروع سد المسيلحة ينتهي العمل به أواخر العام ٢٠١٩ وتتم تعبئته خلال فصل ​الشتاء​ ٢٠٢٠ ولم تأت على ذكر ما يروّج له عن فترة تجريبيّة للسد تستمر سنتين.

ونشرت الحركة البيئية صورا "تظهر ما يحصل من تسرب للمياه في حوض الخزان ونرى إحدى الثغرات بكبر ٥٠ متراً تدخلها المياه كشاروق وتغور منها عكس ما صوره البيان بأن ما يحصل هو تفريغ طوعي لصيانة السد.

وأكدت الحركة أنها ستضع كل الصور والفيديوهات التي بحوزتنا "بتصرف النائب العام البيئي في ​الشمال​ القاضي ​غسان باسيل​ بالاضافة الى الوثائق التي تثبت أن المشروع مخالف لقانون حماية البيئة وللمرسوم التطبيقي له ٨٦٣٣ أصول تقييم الأثر البيئي".