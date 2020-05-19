ادرعي: الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا لإسرائيل بحثا عن عمل

أعلن الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ عن أن "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شخصين قبل قليل مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد ان تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".

و أشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنهم و "على ما يبدو فإن المعتقلين باحثين عن العمل".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أقدم منذ ساعات على إلقاء قنابل مضيئة في سماء الجنوب وسط تحليق لطائرة أباتشي إسرائيلية عند حدود قرية رميش المحاذية للخط الأزرق.