انتشال غريقين سوريين داخل بركة للري في دورس

انتشل عناصر من ​الدفاع المدني​ جثتي شخصين من التابعية السورية كانا قد غرقا وهم يمارسان هواية ​السباحة​ داخل بركة لري المزروعات في دورس-بعلبك. وبعد حضور ​القوى الامنية​ والطبيب الشرعي واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة تم تسليم الجثتين الى ذويهما بناء لاشارة ​القضاء​ المختص.

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