حركة "فتح" تنفذ حملة رش مبيدات حشرية في مخيم المية ومية

نظمت حركة "فتح" – شعبة المية ومية حملة رش مبيدات حشرية في ​مخيم المية ومية​، تزامنًا مع موجة انتشار الحشرات التي يشهدها ​لبنان​ بفعل التغيرات المناخية. وشملت الحملة شوارع مخيم المية ومية وأحياءه وأزقته، شاركت فيها قيادة الشعبة وكوادرها وأبناؤها، بهدف مكافحة انتشار هذه الحشرات والحد من وجودها. وقد توجه أبناء مخيم المية ومية بالشكر إلى حركة "فتح" على هذه المبادرة نظرًا للانزعاج الذي شعر به الأهالي مع انتشار الحشرات، وأملوا أن تستمر حملات الرش إلى حين انتهاء هذه الموجة.

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