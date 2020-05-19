حرق اربعة سيارات إثر مقتل شخص من آل الطعيمة بإشكال كفرزبد

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة عن أنه و متابعة لاشكال الفاعور فقد تم حرق اربعة سيارات تابعة لآل البشارة من قبل آل الطعيمة و سقوط اربعة جرحى اضافة الى القتيل و تشهد المنطقة توترا كبيرا بين العائلتين.
تجدر الإشارة إلى أنه قد أفادنا عن وفاة الجريح الذي أصيب إثر الإشكال بين عائلتي البشارة وخليفة في سهل كفرزبد، وهو يدعى س.خ.ا.
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