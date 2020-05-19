حرق اربعة سيارات إثر مقتل شخص من آل الطعيمة بإشكال كفرزبد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أنه و متابعة لاشكال ​الفاعور​ فقد تم حرق اربعة سيارات تابعة لآل البشارة من قبل آل الطعيمة و سقوط اربعة جرحى اضافة الى القتيل و تشهد المنطقة توترا كبيرا بين العائلتين.

تجدر الإشارة إلى أنه قد أفادنا عن وفاة الجريح الذي أصيب إثر الإشكال بين عائلتي البشارة وخليفة في سهل كفرزبد، وهو يدعى س.خ.ا.