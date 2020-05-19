الجيش الإسرائيلي يستكمل مناورة تدريبية بكروم الشراقي شرقي ميس الجبل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​الجنوب​ عن أن ​الجيش الإسرائيلي​ يستكمل ليلاً مناورة تدريبية بدأها عصر اليوم في المنطقة المحاذية لـ "كروم الشراقي" شرقي بلدة ‫ميس الجبل اللبنانية،‬ ويشعل نارا و يطلق أسهم انارة ليلية و يطلق الرصاص ويخلي الموقع العسكري ويستقدم سيارات اطفاء وطائرة مسيرة وذلك داخل المنطقة المحتلة المحاذية للخط الأزرق.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث منفصل عن طلاق قنابل مضيئة فوق المنطقة الحدودية، وتحليق طائرة أباتشي صهيونية فوق المستوطنات قبالة الحدود اللبنانية عند حدود ​يارون​ و رميش.