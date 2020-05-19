الجيش: خلاف بسبب أفضلية مرور أدى لاشتباكات وتدخل للجيش بالشراونة

أصدرت قيادة ​الجيش​ ​مديرية التوجيه​ بيانا أشارت فيه إلى أنه "بتاريخه، تطوّر خلاف عائلي سابق بين عائلتين في ​حي الشراونة​ - ​بعلبك​ بسبب أفضلية مرور، ما أدّى إلى تبادل لإطلاق نار كثيف في الهواء من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية لإعادة الوضع إلى طبيعته. وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".

تجدر الإشارة إلى أن مراسل "​الخليج 365​" كان قد أفادنا عن مناشدة الأهالي للجيش بالتدخل.