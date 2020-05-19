الجيش: تبادل إطلاق نار بين عائلتين في البداوي استدعى تدخل الجيش

أصدرت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ بيانا أشارت فيه إلى أنه "بتاريخه، تطوّر إشكال فردي إلى تبادل ​إطلاق نار​ بين عائلتين في منطقة البداوي- ​طرابلس​. وعلى الفور تدخلت وحدات من الجيش وفرضت طوقاً أمنياً لإعادة الوضع إلى طبيعته. تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".

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