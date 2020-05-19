السلطات الروسية تسجل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، تسجيل 75 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مقارنة مع 71 حالة في إحصائية أمس الأحد.
ولفت المركز إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، منوّهًا بأن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1726 شخصًا.
وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في عموم البلاد حتى صباح الثلاثاء إلى 299941 حالة، بينها 2837 وفاة و76130 حالات شفاء.
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