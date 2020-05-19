الجيش الليبي: لن نسمح للقوات التركية بالتمركز في قاعدة الوطية

أشار المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أنه "لن يسمح للقوات التركية بالتمركز في قاعدة الوطية أو الاستفادة من مرافقها".
ولفت المسماري إلى أن "الجيش سحب كل الأسلحة الثقيلة من قاعدة الوطية قبل هجوم المليشيات عليها"، منوّهًأ بأن "القاعدة تم استهدافها بصواريخ أُطلقت من بارجة تركية ولم تكن تحوي سوى بقايا طائرات قديمة".
كما شدد عل أن "القتال حول قاعدة الوطية استمر لمدة 3 أشهر ولم يعد مجديًا بالنسبة لنا الاحتفاظ بها"، مشيرًا إلى أن "قرار الانسحاب هدفه إعادة تنظيم الصفوف".
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