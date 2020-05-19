عباس: نؤكد التزامنا حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، داعيا الدول التي رفضت ​صفقة القرن​ والسياسات الأميركية والإسرائيلية والإجراءات المخالفة للشرعية الدولية لأن لا تكتفي بالرفض والاستنكار

كما شدد على " التزامنا حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين". وأعلن ان "منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية​​​​​​​".

وحمل الرئيس الفلسطيني الإدارة الأميريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع علينا و"نعتبرها شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال​​​​​​​".

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