عباس: نؤكد التزامنا حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، داعيا الدول التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية والإجراءات المخالفة للشرعية الدولية لأن لا تكتفي بالرفض والاستنكار
كما شدد على " التزامنا حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين". وأعلن ان "منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية".
وحمل الرئيس الفلسطيني الإدارة الأميريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع علينا و"نعتبرها شريكا أساسيا مع حكومة الاحتلال".
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