النيابة العامة الإسرائيلية ترفض طلب نتانياهو بعدم حضور جلسات محاكمته

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم المثول أمام المحكمة لحضور قراءة لائحة الاتهامات المقدمة ضده في قضايا فساد.
ومن الجدير بالذكر أن جلسات محاكمة نتانياهو تبدأ يوم الأحد المقبل في المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية، وبذلك سيكون نتانياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه يمثل أمام المحكمة بتهم الفساد، والتي تتضمن الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وكان نتانياهو تقدم في وقت سابق بطلب إلى النيابة العامة للعدول عن قرار حضوره الجلسة الأولى للمحاكمة، لافتًا إلى أن الجلسة غير ضرورية وتكاليف الحراسة عالية.
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