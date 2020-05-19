سلطات اليمن تسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، وتوزعت الإصابات الجديدة على الشكل التالي: 19 في عدن، و 9 في ​حضرموت​، و 5 في تعز، و إصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب.أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج.

وتشير الأرقام المسجلة إلى أن عدد الإصابات الإجمالية ارتفع إلى 167، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 28، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.