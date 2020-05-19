أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتوزعت الإصابات الجديدة على الشكل التالي: 19 في عدن، و 9 في حضرموت، و 5 في تعز، و إصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب.أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج.
وتشير الأرقام المسجلة إلى أن عدد الإصابات الإجمالية ارتفع إلى 167، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 28، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات اليمن تسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.