بحرية أميركا تصدر تحذيرا لسفن إيران بالبقاء بعيدا مسافة 100متر عن سفنها

وجهت ​الولايات المتحدة​ تحذيرا ضمنيا ل​إيران​ من الاقتراب من ​السفن​ الأميركية في مياه الخليج و​مضيق هرمز​ بمسافة أقل من 100 متر، مؤكدة أنها ستعتبر حدوث ذلك تهديدا لأمن قواتها.

وأشار مسؤول عسكري في ​البحرية الأميركية​ تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى إن "هذا التحذير الجديد لا يمثل تغييرا في قواعد أداء قوات الولايات المتحدة".

ويأتي إصدار هذا التحذير بعد أن وجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في نيسان الماضي، للقوات البحرية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية حال تحرشها بالسفن الأميركية.