وجهت الولايات المتحدة تحذيرا ضمنيا لإيران من الاقتراب من السفن الأميركية في مياه الخليج ومضيق هرمز بمسافة أقل من 100 متر، مؤكدة أنها ستعتبر حدوث ذلك تهديدا لأمن قواتها.
وأشار مسؤول عسكري في البحرية الأميركية تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى إن "هذا التحذير الجديد لا يمثل تغييرا في قواعد أداء قوات الولايات المتحدة".
ويأتي إصدار هذا التحذير بعد أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في نيسان الماضي، للقوات البحرية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية حال تحرشها بالسفن الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بحرية أميركا تصدر تحذيرا لسفن إيران بالبقاء بعيدا مسافة 100متر عن سفنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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