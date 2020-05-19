مسؤول أممي: 9.5 مليون شخص يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا داخل سوريا

أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إلى أن "9.5 مليون شخص يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا داخل سوريا"، لافتًا إلى أن "شمال غرب سوريا يواجه خطرًا كبيرًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت لوكوك إلى أن "شحنة المساعدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية إلى شمال شرق سوريا"، مفيدًا بأن "إيصال الإمدادات إلى مخيمات اللاجئين تعرض للضرر". وشدد على أنهم يصلون إلى "أغلب المحتاجين في مناطق سيطرة الحكومة السورية".
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