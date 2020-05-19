مسؤول أممي: 9.5 مليون شخص يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا داخل سوريا

أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق ​الأمم المتحدة​ للإغاثة الطارئة ​مارك لوكوك​، إلى أن "9.5 مليون شخص يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا داخل ​سوريا​"، لافتًا إلى أن "شمال غرب سوريا يواجه خطرًا كبيرًا بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت لوكوك إلى أن "شحنة المساعدات التي قدمتها ​منظمة الصحة العالمية​ إلى ​شمال شرق سوريا​"، مفيدًا بأن "إيصال الإمدادات إلى مخيمات اللاجئين تعرض للضرر". وشدد على أنهم يصلون إلى "أغلب المحتاجين في مناطق سيطرة ​الحكومة السورية​".

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