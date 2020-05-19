السلطات العراقية تقرر إغلاق مداخل محافظة نينوى أمام الوافدين بسبب كورونا

أشار المتحدث باسم خلية الأزمة المعنية مواجهة ​فيروس كورونا​ في محافظة ​نينوى​ العراقية، عدي العبادي، إلى أن الخلية قررت "إغلاق مداخل المحافظة أمام الوافدين بدءًا من صباح يوم الخميس المقبل".

ولفت العبادي، إلى أن "الخلية قررت أيضًا تعزيز سيطرة البراري بقوة من الأمن الوطني ومفرزة من دائرة صحة نينوى مع عدة الفحص السريع الخاصة بالتحري عن المرض، وتكليف قيادة عمليات نينوى وقيادة غرب نينوى بمتابعة إغلاق الطرق النيسمية غير الرسمية".

كما شدد على ضرورة "التزام المواطنين بالابتعاد عن التجمعات البشرية في الأسواق والمولات والأماكن المغلقة والتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والتزام العوائل بالمنازل قدر الإمكان".