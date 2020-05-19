رئيس الأرجنتين: تدابير كورونا باقية حتى تطوير لقاح ضده

أعلن رئيس ​الأرجنتين​ ألبرتو فيرنانديز أن الحكومة لن ترفع تماما تدابير مكافحة ​فيروس كورونا​ المفروضة في البلاد وبينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إلى حين ظهور لقاح ضد العدوى، معتبرا أن "نمط ​الحياة​ المعتاد الذي نعرفه لم يعد موجودا، وقبل أن يظهر اللقاح وقبل أن نتمكن من ترك كل هذه الأشياء خلفنا، سنعيش نمطا آخر وسنلتزم بالحفاظ على المسافة بيننا وارتداء الكمامات".

ولفت فيرنانديز إلى أن "الدول التي لم تتخذ تدابير صارمة لاحتواء انتشار الوباء وسمحت للقطاع الاقتصادي بمواصلة العمل مثلما كان في السابق ليست في وضع أفضل".

وقد أعلنت السلطات الأرجنتينية 8300 حالة إصابة بكورونا، ومن بينها 382 حالة وفاة.