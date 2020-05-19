بحث نائب وزير الخارحية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في اتصال هاتفي بادر إليه الأخير، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، و "ملف تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأساس القانوني المعترف به دوليا، بمساعدة من رباعية الوسطاء الدوليين".
وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية، إلى أن وزير الخارجية الروسي شدد خلال الاتصال، على "أهمية عدم التباطؤ في إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامي أعلن في 28 كانون الثاني صفقة القرن، التي رفضها الفلسطينيون وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف وعريقات يبحثان التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بمكالمة هاتفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.