بوغدانوف وعريقات يبحثان التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بمكالمة هاتفية

بحث نائب وزير الخارحية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، مع أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​، في اتصال هاتفي بادر إليه الأخير، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، و "ملف تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأساس القانوني المعترف به دوليا، بمساعدة من رباعية الوسطاء الدوليين".

وأشار بيان ل​وزارة الخارجية الروسية​، إلى أن وزير الخارجية الروسي شدد خلال الاتصال، على "أهمية عدم التباطؤ في إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامي أعلن في 28 كانون الثاني ​صفقة القرن​، التي رفضها الفلسطينيون وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​.