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مقاطعة أونتاريو الكندية تلغي العام الدراسي الحالي

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أعلن رئيس الوزراء في مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد إلغاء ​العام الدراسي​ الحالي، مشيرا إلى أن ​سلامة​ ​الأطفال​ تأتي على رأس أولوياته.

وفي مؤتمره الصحفي في تورونتو، أكدكفورد إن أونتاريو تعمل جاهدة لضمان إعادة فتح مراكز رعاية الأطفال بمجرد وصول المقاطعة إلى المرحلة الثانية من إعادة ​الفتح​. وأكد فورد أن التعلم سيستمر عبر ​الإنترنت​.

ولفتت المقاطعة في بيانها الإخباري إلى ان جميع ​الطلاب​ "الذين كانوا في طريقهم للتخرج" من المدرسة الثانوية قبل إغلاق ​المدارس​ في مارس سيتمكنون من التخرج، وسيتلقى جميع الطلاب تقاريرهم. وأضاف "أنه بعد التشاور مع خبراء ​الصحة​ لا يمكننا فتح المدارس في الوقت الحالي."

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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