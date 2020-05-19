مقاطعة أونتاريو الكندية تلغي العام الدراسي الحالي

أعلن رئيس الوزراء في مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد إلغاء ​العام الدراسي​ الحالي، مشيرا إلى أن ​سلامة​ ​الأطفال​ تأتي على رأس أولوياته.

وفي مؤتمره الصحفي في تورونتو، أكدكفورد إن أونتاريو تعمل جاهدة لضمان إعادة فتح مراكز رعاية الأطفال بمجرد وصول المقاطعة إلى المرحلة الثانية من إعادة ​الفتح​. وأكد فورد أن التعلم سيستمر عبر ​الإنترنت​.

ولفتت المقاطعة في بيانها الإخباري إلى ان جميع ​الطلاب​ "الذين كانوا في طريقهم للتخرج" من المدرسة الثانوية قبل إغلاق ​المدارس​ في مارس سيتمكنون من التخرج، وسيتلقى جميع الطلاب تقاريرهم. وأضاف "أنه بعد التشاور مع خبراء ​الصحة​ لا يمكننا فتح المدارس في الوقت الحالي."