الدفاع الروسية: مقتل طاقم مروحية بعد هبوط اضظراري في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعرض مروحية تابعة لها لهبوط اضطراري في ضواحي موسكو، ومصرع طاقمها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، إلى أنه "في 19 أيار، حوالي الساعة 20:00، وأثناء أداء رحلة تدريبية على بعد 20 كيلومترًا من قرية كلين في ضواحي موسكو، هبطت مروحية من طراز "مي 8" تابعة للقوات الجوية الروسية اضطراريا فوق منطقة خالية من السكان، وقد لقي طاقم المروحية مصرعه متأثرًا بجراحه نتيجة الهبوط الاضطراري".
كما أفادت بأن "لجنة تابعة للقيادة العامة للقوات القضائية الروسية وصلت إلى موقع الهبوط للإجراء تحقيق في الحادث"، منوّهةً بأن "المعلومات المبدئية تشير إلى أن الكارثة يمكن أن تكون ناجمة عن خلل فني".
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