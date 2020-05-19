اخبار العالم

مقتل وإصابة 19 إثر هجوم على مسجد في أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

قُتل سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مسجد في إقليم باروان في أفغانستان.

 

Advertisements

وأكد مصدر في قيادة شرطة باروان، في تصريح نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن المسلحين هاجموا المسجد في مدينة

شاريكار في وقت سابق الليلة، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 آخرين على الأقل.

 

ولم يعلن أي فرد أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 19 إثر هجوم على مسجد في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا