مقتل وإصابة 19 إثر هجوم على مسجد في أفغانستان

قُتل سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مسجد في إقليم باروان في أفغانستان.

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وأكد مصدر في قيادة شرطة باروان، في تصريح نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن المسلحين هاجموا المسجد في مدينة

شاريكار في وقت سابق الليلة، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 آخرين على الأقل.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.