اليمن يسجل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا

لموقع روسيا اليوم.

وسجلت 19 إصابة جديدة في عدن، و9 في حضرموت، و5

في تعز، وإصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب.

أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج.