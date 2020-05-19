هولندا تعيد فتح المدارس والمطاعم مطلع يونيو

تعتزم هولندا، إعادة فتح كل المدارس والمطاعم والمقاهي والمتاحف ودور السينما والمسارح، اعتبارا من مطلع يونيو المقبل، وذلك حسبما أعلن رئيس الوزراء مارك روته، في لاهاي، اليوم الثلاثاء.
وأوضح روته أن المطاعم والمسارح ودور السينما سيتم السماح لها مبدئيا باستقبال 30 شخصا بحد أقصى لكل منها مع الالتزام بمسافةتباعد لا تقل عن متر ونصف المتر.
وسيتعين على ركاب المواصلات العامة ارتداء كمامة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وصرح روته بأن التطورات الإيجابية في حالات العدوى تبرر إجراءات التخفيف "ولابد أن تكون عندنا الثقة، لكن لابد أيضا أننظل منتبهين".
وتخطط الحكومة الهولندية لاتخاذ خطوة جديدة في التخفيفات في الأول من تموز/يوليو المقبل.
وبسبب التخوف من الازدحام، لن يتم السماح بفتح المطاعم وأماكن التشمس على الشواطئ وفي المدن في العطلة الأسبوعية السابقة لعيد العنصرة الذي يحل في نهاية ايار/مايو الجاري.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بكورونا المسجلة في هولندا يبلغ 44 ألف و141 حالة حتى الان، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5715 حالة.
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