قال إريك روزنغرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، يوم الثلاثاء، إن الشركات في الولايات المتحدة ستواجه طلبًا ضعيفًا مادام القلق بشأن الصحة العامة يساور المستهلكين والعمال، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف إريك روزنغرن أنه من المرجح أن يبقى معدل البطالة في خانةالعشرات حتى نهاية العام.
وتابع قائلا: "إن معدل البطالة قد يصل لذروة قرب 20 بالمئة مع فقدان المزيد من الأمريكيين وظائفهم وسط الإغلاقات وإجراءات العزل العام المطبقة في أرجاء البلاد لتقييد انتشار فيروسكورونا".
وأردف رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن بالقول: "مما يؤسف له، أنه حتى بحلول نهاية العام فإنني أتوقع أن يبقى معدل البطالة عند مستويات في خانة العشرات".
وأوضح أيضا "أنه مع إعادة فتح الشركات فإن الكثير من الناس سيخشون العودة إلى أماكن العمل وسيبقى الطلب على الكثير من الخدمات ضعيفا إلى أن تتلاشى تلك المخاوف".
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي الأمريكي: معدل البطالة قد يبقى في خانة العشرات بحلول نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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