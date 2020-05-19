كورونا يدفع طالبة سورية لابتكار طريقة جديدة لسرد حكايات قبل النوم

وجدت طالبة طب الأسنان السورية، نايا ديوب، طريقة جديدة لسرد حكايات للأطفال مستفيدة من أوقات الفراغ التي تسببت بها إجراءات العزل العام المتبع في ظل أزمة فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت نايا إنها تقضي الآن معظم وقتها في رسم وتصوير شخصيات لقصص أطفال تكتبها، ثم تنشر المقاطع المصورة علىمنصات التواصل الاجتماعي حتى يتمكن الأطفال من مشاهدتها بسهولة.
وبدأت فكرة المشروع عندما طلبت منظمة "أثر" غير الحكومية للإغاثة والتنمية من نايا أن تروي قصة عن فيروس كورونا.
وقالت نايا: "انطلب مني إني أعمل قصة، بالأول كانت الفكرة إنه أنا أطلع أقول
وأضافت أن الهدف من المشروع هو تزويد الأطفال بشيء فيه فائدة ومتعة أثناء فترة بقائهم في المنزل.
وعند سردها القصص تستخدم نايا تقنية تسمى "أرسم حياتي" حيث يحكي الراوي الأحداث أثناء وقوعها في القصة.
وبسبب إجراءات العزل والإغلاق كانت معدات نايا محدودة، وكان عليها أن تبتكر الدعائم لدرجة أنها استعارت هاتفا محمولا لتصوير القصة.
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