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الأمم المتحدة تحذر من حرب بالوكالة في ليبيا

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حذرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز من أن سيطرة قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، على قاعدة الوطية غربا قد يؤدي لتصعيد ونشوب حرب بالوكالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت ويليامز في إفادة اليوم الثلاثاء: "السيطرة على القاعدة الجوية

الاستراتيجية قد يؤدي لتصاعد القتال بما يحول الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة بشكل بحت"، مضيفة "لاحظنا تورطًا مباشرًا لعناصر أجنبية في تلك العملية كما كان الحال في أكثر من مناسبة"​​​.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت أمس الاثنين أن قواتها انتزعت صباحا قاعدة الوطية الجوية من قبضة قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

من جهته أشار السراج إلى أن قاعدة الوطية الجوية، تنضم بذلك إلى "المدن المحررة في الساحل الغربي"، في إشارة إلى مدن صبراتة وصرمان والجميل ومناطق ساحلية أخرى، كانت القوات التابعة لحكومة الوفاق قد سيطرت عليها في أبريل الماضي.

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