720 حالة.. مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جراء فيروس كورونا، فضلا عن 14 وفاة.
وبذلك تسجل مصر أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ الإعلان عن اكتشافه في 14 فبراير/شباط الماضي.
وأوضحت الصحة، في بيان، مساء اليوم أنه تم تسجيل 720 إصابة، فضلا عن 14 وفاة و302 حالة شفاء.
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الثلاثاء، هو 13 ألفا، و484 مصابا، توفي منهم 659، وتعافى 3 آلاف و742.
وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، وكانت لأجنبي، بالتزامن مع استمرار تدابير احترازية موسعة، بينها حظر جزئي للتجوال وتعليق الدراسة وضخ مساعدات مالية عاجلة للمتضررين.
والأحد، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، زيادة ساعات حظر تحرك المواطنيين بالبلاد في أسبوع عيد الفطر الذي يوافق الأحد، للحد من انتشار كورونا.
المصدر: الأناضول
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