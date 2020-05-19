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تحطّم مروحية عسكرية قرب موسكو ومصرع طاقمها

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 مساءً - مشاركة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطّم مروحية تابعة للجيش من طراز مي-8 في موسكو، ما أدى إلى مصرع طاقمها، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلونها.

وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن “أفراد الطاقم قضوا متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال هبوط طارئ للمروحية”.

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