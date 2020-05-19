كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "قرقاش": هذا هو الحل لعودة الاستقرار إلى الأراضي الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الأزمة الليبية مستمرة منذ قرابة 10 سنوات".

وكتب "قرقاش" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكد من خلالها على أنه لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت، مشيراً إلى أنه لا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم في ليبيا.

وجدد الموقف الواضح لبلاده من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي، مؤكداً على أنه لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك.