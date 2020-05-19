كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفاع الروسية تعلن سقوط مروحية عسكرية في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط مروحية عسكرية في العاصمة موسكو ومقتل طاقمها، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وأصدرت وزارة الدفاع بيان ذكرت فيه: أنه أثناء أداء رحلة تدريبية على بعد 20 كيلومترًا من قرية كلين (ضواحي موسكو)، هبطت مروحية من طراز "مي - 8" تابعة للقوات الجوية الروسية اضطرارياً فوق منطقة خالية من السكان، وقد لقي طاقم المروحية مصرعه متأثرا بجراحه نتيجة الهبوط الاضطراري، ووفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني تسبب في الحادث".