كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفاع الروسية تعلن سقوط مروحية عسكرية في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سقوط مروحية عسكرية في العاصمة موسكو ومقتل طاقمها، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.