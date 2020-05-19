كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دولة عربية جديدة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت وزارة الأوقاف الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صلاة عيد الفطر سوف تقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والحفاظ على الصحة العامة.
وقالت الوزارة الأردنية: إن "صلاة العيد سُنة مؤكدة ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى؛ حيث سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".
ودعت المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,955 مليون إصابة، بينهم أكثر من 323 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,940 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.