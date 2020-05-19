كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دولة عربية جديدة تعلن إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الأوقاف الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صلاة عيد الفطر سوف تقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت الوزارة الأردنية: إن "صلاة العيد سُنة مؤكدة ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى؛ حيث سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".

ودعت المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء.

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