كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: حققنا تقدماً رائعاً في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدماً رائعاً في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال ترامب: إن ولايات عديدة في البلاد نجحت في احتواء الوباء، موضحاً أن "عقار هيدروكسي كلوروكين يعزز من مستوى السلامة للوقاية من فيروس كورونا".

وكان الرئيس الأمريكي، قد كشف يوم أمس الإثنين، عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين منذ أكثر من أسبوع.