كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع أمريكا سيئة للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن شكوته من الطريقة التي تتعامل بها منظمة الصحة العالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.

وقال ترامب: إنه "يتعين على منظمة الصحة العالمية تحسين الطريقة التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى وإلا فإن واشنطن ستنسحب منها، ولا بد أن يحسن العاملين بالمنظمة طريقة تعاملهم وعليهم أن يؤدوا عملا أفضل".

وأضاف: "وينبغي أن يكون العاملين بالمنظمة أكثر إنصافاً مع الدول الأخرى بما فيها أمريكا، وإلا فإننا لن نعمل معهم أكثر من ذلك"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم، هدد "ترامب" منظمة الصحة العالمية، معلناً عن مهلة أقصاها 30 يوماً حتى تجري إصلاحات جوهرية وإلا سيقطع التمويل عنها، وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية نحو 450 مليون دولار سنوياً.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.