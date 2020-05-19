التحاليل تبعد كورونا عن 120 شخصا خالطوا مصابين في معمل السكر “كوسومار”

كشفت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، خلو مخالطي عمال معمل السكر “كوسومار”، أولاد عياد إقليم الفقيه بنصالح من فيروس ﻛﻮروﻧﺎ.

وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر “اليوم24” أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ، اﻟتي أجريت لمخالطي المستخدمين المصابين بكورونا، أسرهم وزملائهم في العمل، جاءت سلبية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم استبعاد 120 شخصا من المخالطين، جاءت نتائج تحاليلهم المخبرية سلبية، في حين يخضع المصابون بكورونا للعلاج بجناح كوفيد-19 بالمستشفى الاقليمي بالفقيه بنصالح.

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وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، فقد بلغ عدد الحالات المؤكدة 105 حالة بمختلف أقاليم الجهة، مع استبعاد5120 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.

وكانت إدارة معمل السكر “كوسومار” بمنطقة أولاد عياد، ضواحي الفقيه بنصالح، قد أعلنت في بلاغ لها عن إصابة 3 عمال بفريوس 19-covid، بعد حملة الفحوصات الواسعة التي همت جميع العمال داخل الوحدة الصناعية.

وأعلن معمل السكر، أن حملة فحوصات همت 140 عامل، مكنت من تحديد 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الثلاثة يعملون في قطاعات مختلقة من أصل 19 قطاع يتكون منها المعمل.