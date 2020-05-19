في بلاغ مشترك للداخلية والصحة والصناعة…رسميا تمديد الطوارئ والإعداد لخطة إنعاش الاقتصاد بعد عيد الفطر -تفاصيل

أعلنت وزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، رسميا، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوار الصحية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارات الثلاث في بلاغ مشترك بهذا الخصوص أن قرار تمديد “حالة الطوارئ الصحية” يهم سائر أرجاء التراب الوطني، من يوم 20 مايو 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.

الوزارات الثلاث أكدت حرصها على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطلاق خطة للإقلاع الاقتصادي وإعادة إنعاش مختلف المجالات الاقتصادية، بعد أيام عيد الفطر المبارك.

وأهاب البلاغ بالجميع الامتثال والالتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها، بما في ذلك منع التنقل بين العمالات والأقاليم إلا للضرورة القصوى أو في إطار تنقلات الأشخاص العاملين في القطاعات الاقتصادية المفتوحة وحركة نقل البضائع والمواد الأساسية.