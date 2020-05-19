جريمة قتل بشعة تهز الفقيه بن صالح في رمضان.. وأم الضحية: “حركوني فولدي وبغيت المخزن ياخد لي حقي”- فيديو

اهتزت جماعة الكرادة في الفقيه بن صالح، الاثنين الماضي، على جريمة قتل بشعة في عز رمضان، راح ضحيتها، شاب في عقده الثاني على يد جاره.

وقالت والدة الضحية، عبد المولى لـ”اليوم24″، وهي تبكي ابنها، إنها فقدت فلذة كبدها، الذي كان يعيل أسرته، بعدما اعتدى عليه أحد أفراد جيرانه، إذ طالبت، من خلال الفيديو، السلطات بالتدخل، من أجل رد حق ابنها، ومحاسبة المتورطين.

وأوضح عم الضحية، أنه فوجئ عندما كان عائدا من العمل، حيث وجد ابن أخيه مغشيا عليه في الأرض، ويحيط به خمسة أفراد، إذ قام بنقله إلى المستشفى المحلي عبر سيارته الخاصة، لكنه فارق الحياة، متأثرا بإصابتة في قسم الإنعاش ي المستشفى الجهوي في بني ملال.