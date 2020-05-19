النقب: مصرع شاب في حادث اصطدام سيارة بجمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب عربي في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 222 بالقرب من بلدة بير هداج في منطقة النقب، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بجمل، ما أسفر عن مصرع سائق السيارة متأثرا بجروحه الخطيرة كما عن نفوق الجمل في المكان.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، إذ عثر على سائق السيارة وهو فاقد للوعي ودون تنفس، وقد أقر وفاته في المكان بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 101 بينهم 36 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 124 ضحية.

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349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2019

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.