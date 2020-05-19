اليمن.. تدشين مشاريع طبية وصحية في مديريات حجة

الثلاثاء 19 مايو 2020

دشن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اليوم الثلاثاء العمل في مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمديرية حيران بمحافظة حجة ومشروع العيادات الطبية المتنقلة بمديرية عبس.



وبحسب بلاغ صحفي صادر عن المركز، فإن هذه المشاريع تعد استجابة سريعة من المركز لتوفير مركز طارئ لمكافحة الاوبئة بعد تزايد الحالات المترددة على مركز الجعدة الصحي والمصابة بالامراض الوبائية كالملاريا وحمى الضنك والكوليرا وتلبية الاحتياجات الصحية للنازحين وابناء المديريات المحيطة.

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كما دشنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حجة اليوم مشروعي العيادة الطبية للنازحين بمنطقة بني حسن مديرية عبس، وتوزيع حقائب النظافة المنزلية لعدد 600 اسرة من نازحي المناطق المحررة بالمحافظة.

ويهدف المشروعان المقدمان من مؤسسة طيبة للتنمية بدعم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الى تقديم الاسعافات الاولية وتأمين الخدمات العلاجية، والتشخيص، والمعاينة، وتطعيم الاطفال ورعاية وتوفير ادوات النظافة المنزلية والشخصية ومستلزمات الاطفال ووسائل حماية الاطعمة