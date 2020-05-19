الجيش الليبي يؤكد أنه لن يسمح للقوات التركية بالتمركز في قاعدة الوطية

الثلاثاء 19 مايو 2020

أكد الجيش الليبي، الثلاثاء، أنه لن يسمح للقوات التركية بالتمركز في قاعدة الوطية أو الاستفادة من مرافقها.



وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية، إن "الجيش سحب كل الأسلحة الثقيلة من قاعدة الوطية قبل هجوم المليشيات عليها".

وأشار إلى أن "قاعدة الوطية الجوية تم استهدافها بصواريخ أُطلقت من بارجة تركية ولم تكن تحتوي سوى على بقايا طائرات قديمة".

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية، أن "القتال حول قاعدة الوطية استمر لمدة 3 أشهر ولم يعد مجديًا بالنسبة لنا الاحتفاظ بها".

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ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن "قرار الانسحاب من قاعدة الوطية هدفه إعادة تنظيم الصفوف".

وتابع: "لن نسمح للقوات التركية بالتمركز في قاعدة الوطية أو الاستفادة من مرافقها ".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، العميد خالد المحجوب، قد أكد أن انسحاب الجيش من قاعدة "الوطية" تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك.

وأشار المحجوب، خلال تصريحات صحفية مساء الإثنين، إلى أن قاعدة الوطية "لم يكن بها أي طائرات، وإنما كان بها قوة محدودة لحراستها"