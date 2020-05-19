شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما رائعا في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده حققت تقدما رائعا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن ولايات عديدة بالبلاد نجحت في احتواء الوباء.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن عقار هيدروكسي كلوروكين يعزز من مستوى السلامة للوقاية من فيروس كورونا. Advertisements وأمس الإثنين، كشف الرئيس الأمريكي، عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين منذ أكثر من أسبوع. والدواء المذكور معالج لمرض الملاريا ويصفه ترامب لعلاج فيروس كورونا رغم تحذيرات طبية من استخدامه كدواء وقائي ضد الوباء القاتل، وسجلت الولايات المتحدة نحو 1.53 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألفا و978 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: حققنا تقدما رائعا في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.