المجلس الإنتقالي الجنوبي ينعي قائد اللواء 12 صاعقة علي شايع

الثلاثاء 19 مايو 2020

نعى المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، قائد اللواء 12 صاعقة المناضل علي عبدالله شايع، الذي توفي يوم أمس في الضالع، فيما يلي نص البيان :



(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) . صدق الله العظيم

بحزن وألم بالغين يَنعي المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة، وقوات المقاومة الجنوبية، وفاة المناضل البطل العميد علي عبدالله شايع، قائد اللواء الثاني عشر صاعقة، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس في محافظة الضالع.

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إن المجلس الانتقالي وقواته المسلحة وقوات المقاومة الجنوبية، وهم ينعون وفاة هذا القائد البطل، ليعبرون عن الحزن العميق بهذا المصاب الفادح الذي خسر فيه الوطن واحداً من خيرة رجاله، وقادته، ومناضليه الأفذاذ الذين أفنوا جلّ أعمارهم في خدمة وطنهم والذود عن أمنه وسلامته .

وإزاء هذا المصاب الجلل يتقدم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة وقوات المقاومة الجنوبية بالعزاء والمواساة الصادقين لأسرة وذوي الفقيد البطل، والذي شكّل رحيله جرحاً دامياً آخر يضاف إلى فقدان شقيقه المناضل البطل زيد عبدالله شايع قبل أقل من 24 ساعة .

نبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل العميد علي عبدالله شايع، وكل أبطال الوطن الراحلين بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أهلهم وذويهم كافة الصبر والسلوان .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

المجلس الانتقالي الجنوبي