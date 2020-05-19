شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعدل بالخفض حصيلة وفيات كورونا إلى 28 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء إنها عدلت حصيلة وفيات فيروس كورونا بخفضها 217 حالة 0.8 في المائة إلى 28022.

وقال مسؤول في الوزارة إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات زاد 125 أو 0.7 في المائة إلى 17714 لكن إحصاء الوفيات في دور رعاية المسنين تم تعديله بالخفض 342 حالة إلى 10308 حالات نتيجة قيام الوزارة بتعديل البيانات التي أعلنتها المراكز الصحية في الأقاليم.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة 524 إلى 143427 بنسبة 0.4 في المائة وهي أعلى بقليل من متوسط الزيادة وهو 0.3 في المائة يوميا الذي تشهده البلاد منذ نهاية العزل العام يوم 11 مايو. وزاد عدد حالات الإصابة أمس الاثنين 483.