شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي»: لن نتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث آخر تطورات القضية الليبية.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس المصري شدد خلال الاجتماع على موقف بلاده الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي لها، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، وكذلك رفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
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