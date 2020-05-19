شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب شركة صينية متورطة في عمليات نقل سلاح للجيش الايراني والان نبدء بالتفاصيل

عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية معاقبة شركة صينية بتهمة العمل كوكيل لإحدى شركات الطيران الإيرانية المتهمة بنقل أسلحة ومعدات لصالح الجيش الإيراني ومجموعات مسلحة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة شنغهاي سيانت لوجيستيك ليمتد عملت كوكيل لشركة ماهان أير الإيرانية في المدينة الصينية وقدمت خدمات إدارية للشركة الإيرانية. وتعتبر الشركة الصينية سابع شركة تعاقبها وزارة الخزانة الأمريكية للعمل كوكيل لشركة ماهان أير، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة الخزانة. يذكر أن شركة ماهان أير تسير حاليا رحلات طيران عارض بين إيران وفنزويلا بحسب وزارة الخزانة وتساعد في دعم نظام حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور من خلال تنقل الخبراء الإيرانيين والمعدات اللازمة لتشغيل قطاع النفط في فنزويلا، مقابل الحصول على سبائك ذهبية.

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