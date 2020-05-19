طفرة مقلقة في كورونا.. وفقدان حاستي الشم والتذوق من أعراض الإصابة

- وترامب يهدد بتجميد تمويل منظمة الصحة للأبد

ـ الرياض الأعلى تسجيلا لمخالفات حظر التجول في السعودية

ـ الإمارات تمدد الحظر ساعتين.. وقطر توقف جميع الأنشطة التجارية

ـ وفيات وإصابات جديدة باليمن.. وعزل 5 مدن عراقية ـ إصابة محافظ الدقهلية في مصر.. والسودان يمدد عزل الخرطوم

ـ تعليق صلاة العيد في سوريا والأردن .. وفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بلبنان

ـ إعادة فتح المسجد الأقصى بعد العيد.. والمغرب يمدد الطوارئ الصحية

ـ إيران تفرج عن 16 ألف سجين.. وإسبانيا تتجه لإعادة فتح الحدود

ـ برنامج اقتصادي ألماني فرنسي بـ500 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

ـ بلجيكا وسلوفاكيا تخففان القيود .. وعزل عام بكافة أنحاء تركيا

ـ إصابات روسيا تلامس 300 ألف.. والصين ترصد 6 حالات جديدة

ـ أكثر من 30 ألفا عدد الوفيات في أميركا اللاتينية

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

قال علماء أميركيون مؤخرا، إنهم اكتشفوا طفرة بارزة في فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ورجحوا أن تكون السلالة الجديدة قد جعلت العدوى أكثر شدة في أوروبا وباقي أنحاء العالم. وكشف باحثون من مختبر “لوس آلاموس” في الولايات المتحدة، أنهم رصدوا 14 طفرة في بروتينات الفيروس. وأورد العلماء أن أحد تلك البروتينات التي يطلق عليها اسم “سبايك دي 614 جي”، يشكل مصدر “قلق طارئ”. ويشير البحث إلى أن هذا الفيروس الذي شهد طفرة، وأصبح متفشيا في العالم، تم رصده أول مرة في أوروبا وهو فيروس مختلف عن العدوى التي ظهرت أول مرة في الصين. وما يثير القلق أكثر، بحسب الباحثين، هو أن هذه الطفرة وقعت في جزء من الفيروس يعرف بـ”بروتينات السنبلة” أو “Spike proteins”؛ وهذا الجزء هو الأكثر فعالية في الفيروس.

من جانب أخر، قررت السلطات الصحية في بريطانيا توسيع قائمة الأعراض المعتمدة رسميا للفيروس لتشمل فقدان حاستي الشم والتذوق. وذكرت ذلك صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، مشيرة إلى أن القائمة الرسمية لأعراض مصابي كورونا، كانت تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر. وقال جوناثان فان ـ تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، إن هذا الإجراء جاء وفق توجيهات العلماء بأن إضافة تلك الأعراض قد يساعد في الكشف عن المزيد من حالات الإصابة، إذا أضيف إلى التوصيف الأساسي للحالة. وأضاف: “كان التعريف الأساسي للحالة الأساسية للمصابين يشمل أعراض السعال الجديد المستمر أو الحمى، وارتفاع درجات الحرارة”، لكن ذلك سيتغير الآن إلى السعال الجديد المستمر أو الحمى أو فقد حاسة الشم والتذوق”.

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خليجيا، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، أن منطقة الرياض هي الأعلى تسجيلا لمخالفات منع التجول في المملكة، بنسبة 52%. وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي: منطقة الرياض تشهد ارتفاعا في مؤشر المخالفات منذ اليوم الـ10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%”. في السياق، قال مسؤول إماراتي إن دولة الإمارات ستمدد حظر التجول الليلي ساعتين بدءا من اليوم بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفي دولة قطر، ذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن قرار لمجلس الوزراء أنه تقرر إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية من 19 مايو إلى 30 من الشهر نفسه لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، مددت قطر فترة برنامج الضمان الوطني الذي يوفر ضمانات للبنوك القطرية ليصبح بدون فوائد لمدة سنة بدلا من 6 أشهر الى ذلك، أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن تسجيل حالتي وفاة وعشر حالات إصابة جديدة بالفيروس في محافظة تعز. وفي العراق، أعلن وزير الصحة حسن التميمي أن السلطات عزلت 5 مدن في نطاق العاصمة بغداد لمدة أسبوعين، نظرا لزيادة الإصابات المسجلة فيها بفيروس كورونا المستجد. وفي مصر، أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار، إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزله. وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة وخروج 268 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي. بدورها، ذكرت وكالة السودان للأنباء إن السودان مدد عزلا عاما لولاية الخرطوم أسبوعين آخرين ابتداء. من جهتها، قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية التي من المفترض أن تنتهي مرحلتها الثانية اليوم الأربعاء حتى العاشر من يونيو. وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد. كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن أن صلاة العيد ستقام في المنازل، بينما أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من يوم 22 مايو المقبل على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل. يأتي ذلك فيما قررت وزراة الأوقاف الفلسطينية رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر إثر تراجع الإصابات بفيروس كورونا في الاراضي الفلسطينية.

دوليا، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية للأبد ما لم تجرِ تحسينات خلال 30 يوما، وبإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها. وكتب ترامب رسالة على تويتر للمدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس جاء فيها “إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوما القادمة، فسأجعل تجميدي المؤقت للتمويل الأميركي للمنظمة دائما وسأعيد النظر في عضويتنا”. بدورها، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإفراج النهائي عن 16 ألف سجين، كان قد أفرج عنهم بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. الى ذلك، اقترحت ألمانيا وفرنسا برنامجا اقتصاديا مشتركا بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) لأوروبا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، من جهتها، تتجه إسبانيا التي يعتمد اقتصادها على السياحة إلى إعادة فتح الحدود لاستقبال الزوار بحلول نهاية يونيو، فيما تخفف إجراءات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا. بدورها، اتخذت بلجيكا خطوات لتخفيف تدابير احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد عن طريق إعادة بعض التلاميذ إلى المدارس في حين أصبح بإمكان المتاحف ومصففي الشعر وحدائق الحيوانات إعادة فتح أبوابهم. فيما صرح رئيس الوزراء السلوفاكي ايجور ماتوفيتش للصحفيين بأن الزيادة اليومية لأقل من عشر إصابات تسمح للحكومة بتخفيف “بشكل كبير” قيود التباعد الاجتماعي اعتبارا من اليوم. وفي تركيا قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيتم فرض عزل عام لمدة أربعة أيام، اعتبارا من 23 مايو في جميع أنحاء تركيا في إطار الجهود الرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر. بدورها، أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 9263 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 299941 إصابة. فيما، قالت السلطات الصحية في الصين أنها رصدت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. على صعيد متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية تجاوز 30 ألفا. وأوضح الإحصاء أن العدد يمثل 9.61 في المئة من جميع الوفيات في أنحاء العالم.