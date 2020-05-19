قوات حفتر تنسحب من أجزاء من طرابلس

تونس ـ رويترز: قالت ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” التابعة لخليفة حفتر إنها انسحبت من أجزاء من طرابلس بعد أن خسرت أحد معاقلها الرئيسية في غرب ليبيا أمس الاول في ضربة قوية لحملة استمرت عاما للسيطرة على العاصمة. وقال المتحدث باسم ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” أحمد المسماري إن القوة نفذت عملية إعادة انتشار وتمركز على جبهات القتال، متخلية عن بعض المناطق السكنية المزدحمة. وتقاتل ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” منذ أكثر من عام من أجل السيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، والتي رجحت كفتها في الحرب منذ يناير. وأمس الاول، سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة بعد محاولات استمرت أسابيع، في أكبر تقدم لها خلال عام حرم ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” من مطارها الوحيد قرب طرابلس. وفي أعقاب السيطرة على القاعدة، عرضت القوات الموالية لحكومة الوفاق ما قالت إنه نظام دفاع جوي من طراز بانتسير الروسي الصنع والذي يتم تركيبه على شاحنة، إلى جانب دليل استخدام باللغة العربية. وقال المسماري إنه تم إخلاء القاعدة كجزء من قرار استراتيجي مخطط له منذ فترة طويلة وأنه لم يبق هناك سوى المعدات القديمة والمتهالكة.