حادثة تهز مكة.. تحرش لفظي ينتهي بجريمة قتل

تحقق النيابة العامة ومركز شرطة العزيزية في مكة، بجريمة قتل مواطن في العقد الثالث من العمر، على يد مواطن آخر، إثر طعنه بسكين عدة طعنات متفرقة بجسده؛ بسبب التحرش اللفظي.
وتم العثور على جثة القتيل داخل غرفته، وبها عدة طعنات متفرقة بجسده، وكذلك أداة الجريمة.
وأثناء فتح باب الغرفة حدث بينهما عراك وتشابك بالأيدي، تطور بالدخول إلى الغرفة وإغلاقها، وبعد وقت قصير كشفت الكاميرات عن أن الجاني خرج وثوبه ملطخ بالدم، ووضع السكين في حاوية النفايات، ودخل غرفة جانبية وأغلق الباب عليه.
وتمكن رجال الأمن من اقتحام الغرفة وإلقاء القبض على الجاني؛ حيث كان في حاله هيجان وهلع واضطرابات نفسية، وبمواجهته بجريمته أقر واعترف بارتكابها، وعلل سبب جريمته بأنه تعرض لمضايقة وتحرش لفظي من المجني عليه.
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